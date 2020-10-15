Почти все СИЗО Москвы прекращают приём новых арестантов из-за пандеми

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Источник в правоохранительных органах сообщил, по какой причине экс-кандидата в президенты Белоруссии и главного конкурента действующего лидера страны Александра Лукашенко Светлану Тихановскую объявили в розыск на территории России. Оказалось, что межгосударственный розыск связан с призывами к причинению вреда национальной безопасности республики.

Как ранее заявляли в российских следственных органах, в отношении Тихановской не возбуждено никаких уголовных дел. Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по статье 361 УК Белоруссии («Призывы к действиям, направленным...