Почти половина врачей в РФ считают статистику по коронавирусу заниженной

https://static.news.ru/photo/2662b7ca-c05c-11ea-bf15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Социологи из ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent провели опрос, в результате которого выяснилось, что почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Примерно половина респондентов считают, что данные занижаются.

В общей сложности социологи опросили 502 медицинских специалиста. 60% из них имеют опыт работы с имеющими симптомы заражения пациентами, а за спиной 16% работа в так называемых «красных зонах».

Из числа опрошенных врачей 49% и 47% уверены в том, что статистику занижают по заболевшим и умершим соответственно. Из работников «красных зон» отчётность считают недостоверной 54% врачей. Завышенными цифры считают 9% и 11% докторов.

В правдивость информации о заразившихся и погибших верят соответственно 23 и 21% опрошенных. Кроме того, респонденты в рамках опроса высказали мнение относительно действий властей во время пандемии. 64% докторов придерживаются позиции: «Что-то делается, но недостаточно». Так врачи смотрят на процесс оснащения больниц и выявления заразившихся.

По 29% уверены, что в плане оказания помощи заболевшим и подготовки медицинских сотрудников сделано всё, что возможно. При этом 44% полагают, что для обеспечения адекватной нагрузки на медперсонал «не сделано практически ничего», передают «Ведомости».

Отмечается, что уровень доверия населения к официальным данным относительно пандемии тоже упал. Сведениями в апреле доверяли 58–59% человек. К концу июня показатели упали до 46-47%.

Социолог «Левада-центра» Глеб Кузнецов уверен, что статистике по коронавирусу врачи не доверяют по всему миру. Он отметил, что у докторов есть более экспертная информация. При этом больше всего недоверия наблюдается со стороны тех, кто непосредственно работает с заражёнными людьми.

По данным на 7 июля, в России зарегистрировано 694 230 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 629.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что не доверять официальной статистике по погибшим от коронавирусной инфекции бессмысленно.

По его словам, врачи всегда проводят вскрытие умерших, после чего определяют истинную причину смерти, и это отражается в итоговых цифрах.