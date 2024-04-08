Еще 7,8 тысячи сообществ подключились к партнерской программе «ВКонтакте»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почти за год, с мая 2023 года по март 2024 года, 7875 новых сообществ подключились к партнерской программе социальной сети «ВКонтакте». Среди них есть как популярные группы, так и небольшие тематические паблики. Благодаря новой стратегии компании по работе с создателями контента удалось поддержать новых авторов. Социальная сеть помогала им правильно выстроить работу по продвижению контента и стать участниками программы монетизации.

Участники программы сумели повысить просмотры от пользователей в три раза. Кроме того, пользователи социальной сети стали больше времени проводить в сообществах и в 2,8 раза чаще оставляли лайки и комментарии.

Для действующих участников программы продолжается переходный период. По новым условиям в месяц на них должны подписываться 1250 пользователей, или общее число подписчиков сообщества должно составлять не менее 500 тысяч человек. Учитывается и охват контента: участником программы можно стать, если за месяц публикации просматривали не менее 30% подписчиков. «ВКонтакте» также планирует представить обновление раздела «Монетизация»: там появится больше информации об условиях партнерской программы.

«ВКонтакте» ранее анонсировала новые условия выплат для самозанятых авторов, пользующихся инструментами монетизации. Это позволит снизить финансовую нагрузку и упростит получение доходов на платформе. Комиссия при прямом выводе доходов через VK Pay на карты любых банков будет составлять 0,35%.