Общество

Почти 50 медиков Мариинской больницы заразились коронавирусом

18:16, 26 апреля 2020
Фото: Мариинская больница/facebook.com

Официальный представитель Мариинской больницы Санкт-Петербурга сообщил о распространении коронавируса в медучреждении. Около 50 сотрудников заболели COVID-19.

У этих работников инфицирование подтверждено, передаёт «Фонтанка». При этом точное число заболевших назвать сейчас нельзя.

Дело в том, что у нас есть определённые пропускные мощности ПЦР-лаборатории, которая развернута на территории нашего стационара. И единовременно не может взять анализы у всех двух тысяч сотрудников, — подчеркнул он.

Тесты были сделаны большинству персонала.

Ранее NEWS.ru писал, что российские медики обнародовали список коллег, умерших от COVID-19. В списке значатся около трёх десятков имён, к сожалению, он будет пополняться.

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