Почти 50 медиков Мариинской больницы заразились коронавирусом

Фото: Мариинская больница/facebook.com

Десять медицинских работников Челябинской области отстранены от работы из-за контакта с пациентом, который оказался заражён коронавирусной инфекцией. Мужчина поступил в больницу города Магнитогорска с черепно-мозговой травмой. Его в состоянии сильного алкогольного опьянения забрали с улицы.

О том, что у него ещё и коронавирус, стало известно спустя двое суток — после того, как пришли результаты всех анализов, сообщает 74.ru со ссылкой на главврача станции скорой помощи...