Почти 50 медиков Мариинской больницы заразились коронавирусом

Официальный представитель Мариинской больницы Санкт-Петербурга сообщил о распространении коронавируса в медучреждении. Около 50 сотрудников заболели COVID-19.
У этих работников инфицирование подтверждено,
Дело в том, что у нас есть определённые пропускные мощности ПЦР-лаборатории, которая развернута на территории нашего стационара. И единовременно не может взять анализы у всех двух тысяч сотрудников, — подчеркнул он.
Тесты были сделаны большинству персонала.
Ранее NEWS.ru писал, что российские медики обнародовали список коллег, умерших от COVID-19. В списке значатся около трёх десятков имён, к сожалению, он будет пополняться.
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