«Почта России» приостановила денежные переводы на Украину

«Почта России» на временной основе останавливает осуществление денежных переводов на Украину, отмечается в сообщении компании на официальном сайте. Сообщается, что переводы в другие страны производятся в стандартном режиме. В компании также проинформировали о замедлении сроков доставки посылок из-за границы.

«Почта России» приостанавливает приём международных денежных переводов на Украину. Неполученные денежные переводы на Украину, которые отправлялись после 21 февраля 2022 года, а также уплаченную комиссию можно вернуть в отделениях «Почты России» на основании чека и паспорта. Международные переводы во все другие страны принимаются в обычном режиме, — указано в сообщении.

Накануне США ввели санкции против Сбербанка в отношении корреспондентских и платёжных счетов. Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что в связи с событиями на Украине будут заблокированы счета и других российских банков, в числе которых ВТБ, Совкомбанк, Газпромбанк, Новикомбанк и банк «Открытие».

Как сообщили в Центральном банке РФ, карты банка ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут поддерживать функции Apple Pay и Google Pay. Карты в России будут по-прежнему работать.