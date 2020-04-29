«Почта России» вдвое увеличила срок хранения посылок

https://static.news.ru/photo/7ab6af9e-89f1-11ea-a809-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Почта России» временно увеличила максимальный срок хранения отправлений в два раза — до 60 дней.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. По её данным, решение было принято из-за действия режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

В связи с режимом самоизоляции срок хранения временно продлён, чтобы у всех клиентов была возможность забрать свои письма и посылки, — говорится в сообщении.

Изменения касаются посылок и письменной корреспонденции. Исключения составляют «судебные» и «административные» отправления — срок их хранения по-прежнему составляет семь дней, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что клиенты «Почты России», оплатившие отправления, получат посылки на дом. Оператор принял такое решение из-за распространения коронавируса нового типа (COVID-19). Стоимость доставки снизят.