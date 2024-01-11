Почему Татьянин день стал праздником студентов и как его отмечают Обращаемся к истории и традициям Татьяниного дня

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Праздник День студента

В перечень главных праздников января входит Татьянин день. Памятная дата также известна как День российского студенчества. Но мало кто знает, какова связь между мученицей Татианой и высшими учебными заведениями. Обращаемся к истории праздника и рассказываем, почему Татьянин день так важен для студентов.

Татьянин день: какого числа отмечают праздник

Какого числа отмечается Татьянин день? Праздник, за которым закреплена конкретная дата, из года в год приходится на 25 января.

Татьянин день: история праздника

История праздника Татьянин день берет начало в III веке нашей эры. В эту эпоху в Римской империи вовсю шли гонения христиан. Людей, исповедовавших «неофициальную» веру, подвергали пыткам и казнили. На эти годы и пришлась жизнь Татианы, будущей раннехристианской мученицы. Она происходила из семьи консула, получила хорошее образование и, как и родители, втайне исповедовала христианство.

Однако Татиане не удалось избежать гонений. Святая была схвачена. Ее принуждали молиться Аполлону, однако она оставалась непоколебимой в своей вере. За ее упорство Татиану подвергли продолжительным пыткам. В это время мученица сотворила не одно чудо: из ее ран лилось молоко, а в воздухе стояло благоухание.

Татиана оставалась верна христианству вплоть до мученической смерти: она и ее отец были обезглавлены. Смерть святой пришлась на 12 января по старому стилю, или на 25 января согласно григорианскому календарю. Поэтому день памяти святой мученицы Татианы, или Татьянин день, отмечается в конце января.

Фото: Public domain/Wikimedia Святая Татьяна

Когда и почему Татьянин день стал праздником студентов

Так как же Татьянин день стал праздником студентов? Чтобы выяснить это, стоит вновь обратиться к истории, но уже не III, а XVIII века. 25 января 1755 года императрицей Елизаветой Петровной был подписан проект основания Московского университета. За него, к слову, отвечали граф Иван Шувалов и Михаил Ломоносов.

Бытует версия, что Шувалов намеренно преподнес императрице указ именно 25-го числа. Он хотел сделать символический подарок к именинам своей матери — Татьяны Родионовны. День подписания указа, совпавший с Татьяниным днем, и стал праздником студенчества.

В конце XVIII века при Московском университете возвели храм. Его освятили во имя святой Татианы. Сегодня он известен как Домовой храм святой мученицы Татианы при МГУ. Так Татиана стала покровительницей студентов, а день ее поминовения — праздником студентов.

Во времена правления советской власти праздник был забыт, а храм служил сначала клубом, а потом — студенческим театром. Он вернул свое историческое значение только в 1995 году. А в 2005 году история Татьяниного дня сделала новый виток. По указу российского правительства 25 января стало памятной датой — Днем студента.

Как отмечают День студента

Теперь вы знакомы с историей праздника День студента. Но она будет неполной, если не рассказать про традиции этого дня. Изначально День студента был праздником только в Москве. Студенты Московского университета вместе с ректором и преподавателями посещали храм. После этого устраивалось вручение наград за особые заслуги и звучали торжественные речи. А во второй половине дня студенты отправлялись на гулянья, распевали песни, в том числе гимн «Гаудеамус», и собирались в кабаках.

Сегодня День студента является всероссийским праздником. У каждого учебного заведения появились собственные традиции и обычаи. К ним в том числе относятся неформальные встречи. Например, в МГУ ректор лично наливает студентам медовуху, сваренную по старинному рецепту. В некоторых городах проводятся концерты и ярмарки.

Наконец, Татьянин день стал праздником для студентов потому, что 25 января завершается сессия. Учащиеся уходят на каникулы и начинают подготовку ко второму семестру.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Виктор Садовничий на традиционной церемонии розлива медовухи в МГУ им. М. Ломоносова, посвященной Дню студента

Татьянин день и другие студенческие праздники России

Говоря о студенческих праздниках в России, нельзя упомянуть только Татьянин день. Учащиеся вузов отмечают и другие памятные даты. Например, 17 ноября также считается Днем студента, но на этот раз речь идет о международном празднике.

В начале сентября проходит Парад российского студенчества. Он знаменует торжественное посвящение первокурсников.

На 17 февраля приходится День российских студенческих отрядов. История праздника уходит корнями к 1959 году. Именно тогда на освоение целины отправились первые добровольческие отряды студентов. Сегодня в этот день проводятся различные акции и соревнования.

Наконец, каждое учебное заведение отмечает годовщину со дня его основания. Праздник по традиции сопровождается награждением особо выдающихся студентов, проведением юбилейных концертов, торжественными речами и другими мероприятиями.

Какой еще праздник отмечают в День студента

Какой еще праздник приходится на Татьянин день? 25 января церковь вспоминает святителя Савву I и преподобного Мартиниана Белозерского. На это же число приходится День обращения апостола Павла.

Наравне с церковным праздником существует и народный Татьянин день. Он также называется днем Татьяны Крещенской (так как следует за Крещением). 25 января принято печь пироги в виде солнца, свивать клубки пряжи и выбивать половики. Считается, что так можно привлечь весну и богатый урожай.

Поздравления на Татьянин день

Какой праздник обходится без поздравлений? Татьянин день — самое подходящее время, чтобы позвонить или написать близким Татьянам. Вот несколько примеров пожеланий:

С именинами, Татьяна! Пусть ангел-хранитель не оставляет вас, а в душе всегда царят счастье, спокойствие и благополучие.

С Днем Татьяны! Пусть январский снегопад укроет все печали, а скорая весна приведет за собой счастье и яркие впечатления.

С Татьяниным днем! Да будет святая мученица вечно оберегать вас, помогать в трудностях и наставлять на правильный путь.

Дорогая Татьяна, с днем ангела! Пусть тебе всегда сопутствуют счастье, процветание и гармония.

Фото: Павел Смертин/ТАСС Татьянин день

Приметы на Татьянин день

День студента, или праздник Татьяны, давно оброс приметами. Например, в народе существует поверье, что женщина, родившаяся 25 января, будет хорошей хозяйкой.

Существуют и многочисленные «погодные» приметы на именины Татьяны:

яркое солнце предвещает раннюю весну;

морозный и ясный день знаменует богатый урожай, а облачность и тепло — наоборот;

по погоде в Татьянин день можно судить о погоде в будущем декабре;

метель предвещает снежный февраль и дождливое лето.

Теперь вы знакомы с историей, обычаями и приметами праздников, приходящихся на 25 января. Неспроста настолько насыщенный день отмечается с соответствующим размахом.

Читайте также:

Церковный календарь на 2024 год

Как и когда отмечают китайский Новый год

Житие и чудеса святой Матроны Московской

Простые рецепты пышного ароматного омлета на сковороде и в духовке

История и рецепты винегрета: от закуски с рябчиками до салата с капустой