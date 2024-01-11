В перечень главных праздников января входит Татьянин день. Памятная дата также известна как День российского студенчества. Но мало кто знает, какова связь между мученицей Татианой и высшими учебными заведениями. Обращаемся к истории праздника и рассказываем, почему Татьянин день так важен для студентов.
Татьянин день: какого числа отмечают праздник
Какого числа отмечается Татьянин день? Праздник, за которым закреплена конкретная дата, из года в год приходится на 25 января.
Татьянин день: история праздника
История праздника Татьянин день берет начало в III веке нашей эры. В эту эпоху в Римской империи вовсю шли гонения христиан. Людей, исповедовавших «неофициальную» веру, подвергали пыткам и казнили. На эти годы и пришлась жизнь Татианы, будущей раннехристианской мученицы. Она происходила из семьи консула, получила хорошее образование и, как и родители, втайне исповедовала христианство.
Однако Татиане не удалось избежать гонений. Святая была схвачена. Ее принуждали молиться Аполлону, однако она оставалась непоколебимой в своей вере. За ее упорство Татиану подвергли продолжительным пыткам. В это время мученица сотворила не одно чудо: из ее ран лилось молоко, а в воздухе стояло благоухание.
Татиана оставалась верна христианству вплоть до мученической смерти: она и ее отец были обезглавлены. Смерть святой пришлась на 12 января по старому стилю, или на 25 января согласно григорианскому календарю. Поэтому день памяти святой мученицы Татианы, или Татьянин день, отмечается в конце января.
Когда и почему Татьянин день стал праздником студентов
Так как же Татьянин день стал праздником студентов? Чтобы выяснить это, стоит вновь обратиться к истории, но уже не III, а XVIII века. 25 января 1755 года императрицей Елизаветой Петровной был подписан проект основания Московского университета. За него, к слову, отвечали граф Иван Шувалов и Михаил Ломоносов.
Бытует версия, что Шувалов намеренно преподнес императрице указ именно 25-го числа. Он хотел сделать символический подарок к именинам своей матери — Татьяны Родионовны. День подписания указа, совпавший с Татьяниным днем, и стал праздником студенчества.
В конце XVIII века при Московском университете возвели храм. Его освятили во имя святой Татианы. Сегодня он известен как Домовой храм святой мученицы Татианы при МГУ. Так Татиана стала покровительницей студентов, а день ее поминовения — праздником студентов.
Во времена правления советской власти праздник был забыт, а храм служил сначала клубом, а потом — студенческим театром. Он вернул свое историческое значение только в 1995 году. А в 2005 году история Татьяниного дня сделала новый виток. По указу российского правительства 25 января стало памятной датой — Днем студента.
Как отмечают День студента
Теперь вы знакомы с историей праздника День студента. Но она будет неполной, если не рассказать про традиции этого дня. Изначально День студента был праздником только в Москве. Студенты Московского университета вместе с ректором и преподавателями посещали храм. После этого устраивалось вручение наград за особые заслуги и звучали торжественные речи. А во второй половине дня студенты отправлялись на гулянья, распевали песни, в том числе гимн «Гаудеамус», и собирались в кабаках.
Сегодня День студента является всероссийским праздником. У каждого учебного заведения появились собственные традиции и обычаи. К ним в том числе относятся неформальные встречи. Например, в МГУ ректор лично наливает студентам медовуху, сваренную по старинному рецепту. В некоторых городах проводятся концерты и ярмарки.
Наконец, Татьянин день стал праздником для студентов потому, что 25 января завершается сессия. Учащиеся уходят на каникулы и начинают подготовку ко второму семестру.
Татьянин день и другие студенческие праздники России
Говоря о студенческих праздниках в России, нельзя упомянуть только Татьянин день. Учащиеся вузов отмечают и другие памятные даты. Например, 17 ноября также считается Днем студента, но на этот раз речь идет о международном празднике.
В начале сентября проходит Парад российского студенчества. Он знаменует торжественное посвящение первокурсников.
На 17 февраля приходится День российских студенческих отрядов. История праздника уходит корнями к 1959 году. Именно тогда на освоение целины отправились первые добровольческие отряды студентов. Сегодня в этот день проводятся различные акции и соревнования.
Наконец, каждое учебное заведение отмечает годовщину со дня его основания. Праздник по традиции сопровождается награждением особо выдающихся студентов, проведением юбилейных концертов, торжественными речами и другими мероприятиями.
Какой еще праздник отмечают в День студента
Какой еще праздник приходится на Татьянин день? 25 января церковь вспоминает святителя Савву I и преподобного Мартиниана Белозерского. На это же число приходится День обращения апостола Павла.
Наравне с церковным праздником существует и народный Татьянин день. Он также называется днем Татьяны Крещенской (так как следует за Крещением). 25 января принято печь пироги в виде солнца, свивать клубки пряжи и выбивать половики. Считается, что так можно привлечь весну и богатый урожай.
Поздравления на Татьянин день
Какой праздник обходится без поздравлений? Татьянин день — самое подходящее время, чтобы позвонить или написать близким Татьянам. Вот несколько примеров пожеланий:
- С именинами, Татьяна! Пусть ангел-хранитель не оставляет вас, а в душе всегда царят счастье, спокойствие и благополучие.
- С Днем Татьяны! Пусть январский снегопад укроет все печали, а скорая весна приведет за собой счастье и яркие впечатления.
- С Татьяниным днем! Да будет святая мученица вечно оберегать вас, помогать в трудностях и наставлять на правильный путь.
- Дорогая Татьяна, с днем ангела! Пусть тебе всегда сопутствуют счастье, процветание и гармония.
Приметы на Татьянин день
День студента, или праздник Татьяны, давно оброс приметами. Например, в народе существует поверье, что женщина, родившаяся 25 января, будет хорошей хозяйкой.
Существуют и многочисленные «погодные» приметы на именины Татьяны:
- яркое солнце предвещает раннюю весну;
- морозный и ясный день знаменует богатый урожай, а облачность и тепло — наоборот;
- по погоде в Татьянин день можно судить о погоде в будущем декабре;
- метель предвещает снежный февраль и дождливое лето.
Теперь вы знакомы с историей, обычаями и приметами праздников, приходящихся на 25 января. Неспроста настолько насыщенный день отмечается с соответствующим размахом.
Читайте также:
Церковный календарь на 2024 год
Как и когда отмечают китайский Новый год
Житие и чудеса святой Матроны Московской
Простые рецепты пышного ароматного омлета на сковороде и в духовке
История и рецепты винегрета: от закуски с рябчиками до салата с капустой