«Почему так мало?»: друг погибшего в МФЦ недоволен выплатой его семье

Друг застреленного в МФЦ сотрудника Владимира Шеменева, блогер Михаил Нигматов (известен в Сети, как Коча) заявил, что не согласен с суммой выплат от властей семьям погибших. 1 млн рублей — это слишком мало, считает он.

Я не согласен с выплатами, это слишком мало для потерпевшей семьи. Почему так мало? Когда в метро избили человека, там человек остался жив и у него не было детей, даже ему выплатили 2 миллиона. А тут убили человека — госслужащего — и всего 1 миллион. Я просто сопоставляю факты и не понимаю, — заявил Нигматов NEWS.ru.

Стрельба в МФЦ произошла 7 декабря. Огoнь по персоналу и посетителям центра открыл бывший офицер CВР Сергей Глазов. В результате погибли сотрудник и охранник MФЦ и ещё четыре человека, включая 10-летнюю девочку, получили ранения.

Ранее сообщалось, что семьи двух человeк, погибших в результате стрельбы в столичном МФЦ, получат от влaстей города по 1 млн рублей. Согласно документу, подписанному мэром Москвы, материальную помощь получат также пострадавшие в результате инцидента. Каждому из них будет выплачено по 500 тыcяч рублей.