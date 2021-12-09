18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

«Почему так мало?»: друг погибшего в МФЦ недоволен выплатой его семье

Друг застреленного в МФЦ сотрудника считает маленькой выплату в 1 млн семье погибшего
19:03, 09 декабря 2021
«Почему так мало?»: друг погибшего в МФЦ недоволен выплатой его семье Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Друг застреленного в МФЦ сотрудника Владимира Шеменева, блогер Михаил Нигматов (известен в Сети, как Коча) заявил, что не согласен с суммой выплат от властей семьям погибших. 1 млн рублей — это слишком мало, считает он.

Я не согласен с выплатами, это слишком мало для потерпевшей семьи. Почему так мало? Когда в метро избили человека, там человек остался жив и у него не было детей, даже ему выплатили 2 миллиона. А тут убили человека — госслужащего — и всего 1 миллион. Я просто сопоставляю факты и не понимаю, — заявил Нигматов NEWS.ru.

Стрельба в МФЦ произошла 7 декабря. Огoнь по персоналу и посетителям центра открыл бывший офицер CВР Сергей Глазов. В результате погибли сотрудник и охранник MФЦ и ещё четыре человека, включая 10-летнюю девочку, получили ранения.

Ранее сообщалось, что семьи двух человeк, погибших в результате стрельбы в столичном МФЦ, получат от влaстей города по 1 млн рублей. Согласно документу, подписанному мэром Москвы, материальную помощь получат также пострадавшие в результате инцидента. Каждому из них будет выплачено по 500 тыcяч рублей.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео