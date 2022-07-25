«По калорийности близок к обычному сахару»: диетолог развеяла мифы о меде Диетолог Наталья Круглова: мед не может заменить сахар

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Многие люди, убежденные в исключительной пользе меда, употребляют его ежедневно. Врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с «Москвой 24» опровергла этот миф и рассказала, что по калорийности он ни чем не уступает обычному сахару, поэтому может нанести вред здоровью. С особенной осторожностью мед следует употреблять людям, склонным к лишнему весу и страдающим сахарным диабетом. Кроме того, это лакомство противопоказано детям первого года жизни, подчеркнула медик.

Некоторые люди с сахарным диабетом считают, что мед как будто бы может заменить сахар, как будто это будет лучшая альтернатива. На самом деле это не так: он так же содержит калории и простые углеводы, — пояснила Круглова.

Врач также развеяла миф о том, что мед помогает при похудении. Она напомнила, что мед относится к добавленным сахарам и почти такой же калорийный, как и привычный нам сахар. Именно поэтому людям с лишним весом и сахарным диабетом не стоит злоупотреблять этим продуктом.

Тем не менее, по ее словам, если употреблять в пищу не более одной чайной ложки меда в день, то можно не бояться негативных последствий. Лучше всего добавлять его в еду, например, в кашу, которая будет замедлять процесс усвоения меда.

Диетолог рекомендовала с осторожностью относиться к меду аллергикам. При этом детям до года он вовсе противопоказан.

Мед никак термически не обрабатывается. Для детей старшего возраста это не будет иметь значения, потому что в общем-то иммунная система у них сформирована и адекватно реагирует. А вот для детей первого года мед все-таки мы не используем в питании, — рассказала эксперт.

Диетолог Марина Копытько ранее раскрыла секрет завтрака, от которого не потолстеешь. Она посоветовала с утра есть хлеб из муки грубого помола, поскольку он содержит больше полезных составляющих. Специалист подчеркнула, что завтрак является самым важным приёмом пищи за сутки, поэтому к блюдам надо относиться разборчиво.