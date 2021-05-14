По делу о краже из «самолёта Судного дня» назначили новые экспертизы

https://static.news.ru/photo/1e7004dc-b633-11eb-b9fa-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Следователи назначили дополнительные экспертизы по делу о краже аппаратуры из самолёта Ил-80, который называют «самолётом Судного дня», так как он предназначен для управления войсками в случае ядерной войны. Об этом сотрудникам РИА Новости рассказала адвокат подозреваемого Жоры Хачунца Ольга Бояркина.

Назначены дополнительные экспертизы, в частности следов обуви, обнаруженных в самолёте, — рассказала юрист.

По её словам, результаты проверки будут готовы приблизительно через месяц.

Ил-80 — воздушный командный пункт, разработанный в ОКБ им. Ильюшина. Хищение электронного оборудования с одного из самых секретных в России военных самолётов, который называют «самолётом Судного дня», произошло 4 декабря 2020 года, когда он находился в Таганроге на плановых работах по модернизации. Начальник Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) обнаружил следы вскрытия грузового люка. Злоумышленники вынесли 39 установленных в воздушную машину радиостанций. На месте происшествия были обнаружены следы обуви и отпечатки пальцев преступников. О том, что с Ил-86 украли устаревшее оборудование, ранее сообщали источники. В краже обвинили Жору Хачунца. Его взяли под стражу до 5 июня.