По делу Блиновской арестовали счета, элитные автомобили и мотоцикл Суд арестовал у Блиновских 66 счетов, элитные автомобили и «Харлей Дэвидсон»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Блиновская

Пресненский суд Москвы в рамках уголовного дела о неуплате 918 млн рублей налогов блогером Еленой Блиновской и ее супругом наложил арест на 12 банковских счетов, 54 расчетных счета, четыре элитные иномарки, мотоцикл «Харлей Дэвидсон», моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что суд арестовал счета во многих компаниях, среди которых «Аквакультура», «Рыбная история», «Сады Адыгеи» и «Океан Молодости».

Половина счетов записана на Блиновскую, другая — на ее супруга. Выручка от этих счетов каждый год приносила их обладателям более полмиллиарда рублей. Решение еще не вступило в силу, обвиняемые могут его обжаловать в апелляционном порядке.

Суд в июле арестовал 21 объект недвижимости, которым владели Блиновские. В их число попали помещения в Ярославской и Московской областях, а также элитная квартира в Москве. В настоящее время Блиновская пребывает под домашним арестом в доме в коттеджном поселке «Миллениум парк» в Истринском районе Подмосковья.

Ранее сообщалось, что Пресненский районный суд продлил домашний арест Елене Блиновской до 26 октября. Ее адвокат заявила, что подзащитная активно погашает задолженность перед ФНС. По ее словам, блогер выплатила 50 млн рублей. При этом защитник указала, что сторона защиты обжалует решение суда.