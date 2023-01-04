Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о работе с инструкторами из Канады

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Инструкторы из Канады занимаются обучением украинских военных ведением боев в городских условиях, передает РИА Новости со ссылкой на пленного военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Виталия Лищука. По его словам, обучение проходит в Великобритании.

Штурмы городов показывали, несколько дней проходили обучение, потом сдавали экзамен. С нашим отделением занимались два инструктора <...>. Военнослужащие, служат в Канаде. Нас обучали в Великобритании, — рассказал пленный.

Украинец добавил, что обучение длилось 35 дней, после чего их вернули на фронт.

Ранее сообщалось о том, что 31 декабря российская армия уничтожила базу восьмого полка сил спецопераций Украины в Хмельницком. Воинская часть была поражена ракетой во время массированного удара. На территории пораженного во время удара объекта могли находиться зарубежные инструкторы. Портал отмечает, что там же шла подготовка диверсантов. «Военное дело» пишет, что в результате удара ВС РФ была уничтожена военная техника, а также хранилище топлива.

25 декабря представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в районе Артемовска (Бахмут) в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников. Всего за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях ВС РФ уничтожили около 220 бойцов ВСУ.