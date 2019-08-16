https://static.news.ru/photo/81703f98-c012-11e9-9c5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Житель Санкт-Петербурга Василий Кунин, выдвинувшийся на местных выборах в муниципальный совет района Малая Охта, позлорадствовал в социальной сети жёсткой посадке самолёта Airbus A321 в Подмосковье.

В Twitter Кунин заявил: «А нефиг в Крым летать». Однако поступок пилотов, сумевших в сложнейших условиях посадить самолет и не допустить жертв, он похвалил.

А нефиг в Крым летать. А если серьёзно, то пилоты огромные молодцы. https://t.co/30hBVpGP2K — Василий Кунин (@wassek96) 15 августа 2019 г.

Большая часть пользователей соцсети назвала злорадство кандидата в депутаты подлым и неуместным. В отношении многих из них он не постеснялся употребить ненормативную лексику.

Сам Кунин объяснил свою позицию симпатией к Украине.

Василий Кунин участвует в муниципальных выборах как кандидат от «Яблока». На сайте петербургского отделения партии можно найти призывы пожертвовать на его избирательную кампанию, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что 15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.

Самолёт выполнял полёт по маршруту Жуковский — Симферополь, на борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и семь членов экипажа. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате жёсткой посадки.