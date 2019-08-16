Большая часть пользователей соцсети назвала злорадство кандидата в депутаты подлым и неуместным. В отношении многих из них он не постеснялся употребить ненормативную лексику.
Сам Кунин объяснил свою позицию симпатией к Украине.
Василий Кунин участвует в муниципальных выборах как кандидат от «Яблока». На сайте петербургского отделения партии можно найти призывы пожертвовать на его избирательную кампанию, передаёт «Ридус».
Ранее News.ru писал, что 15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.
Самолёт выполнял полёт по маршруту Жуковский — Симферополь, на борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и семь членов экипажа. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате жёсткой посадки.