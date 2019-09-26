В том, что в области питания детей в образовательных учреждениях назрели перемены, сомнений нет: чудовищное количество отходов в школьных столовых — доказательство того, что детей кормят невкусно. К тому, есть особая категория детей, нуждающихся в специальной диете, и часто для них это вопрос не просто здоровья, а жизни и смерти. В Москве подвели итоги всероссийской акции «Безопасность детства» за летний период. С основным докладом выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. News.ru обратился к омбудсмену с просьбой прокомментировать ситуацию с проблемой питания детей в стране.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец озвучила News.ru общее мнение большей части родителей: следует вернуться к полному циклу приготовления пищи в школьных столовых. Аргументы просты: только свежеприготовленная пища может быть по-настоящему полезной и вкусной. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала News.ru о возможных реформах в сфере питания в образовательных учреждениях.

Детский омбудсмен, разумеется, в курсе того, что происходит в школьных столовых. Однако, с её точки зрения, только приказами сверху дело нельзя сдвинуть с мёртвой точки. Ситуация должна измениться совместными усилиями — законодателей, глав образовательных учреждений и родителей школьников.

Еда невкусная, и 80% из неё уходит в виде отходов в школьных столовых — это выявил наш мониторинг, к сожалению. Из этих цифр мы сделали вполне понятные выводы. Один из них: без внимания со стороны родительского сообщества сдвинуть с мёртвой точки сегодняшнее положение дел нельзя. Анна Кузнецова уполномоченный при президенте России по правам ребёнка

Кузнецова подчеркнула: сегодня в разных регионах России сложилась разная практика. В целом, как напомнила Кузнецова, централизованное питание в образовательных учреждениях регламентирует ФЗ-44. Многие процессы полностью централизованы, но с другой стороны, есть практика в регионах, когда часть процесса рассредоточена между отдельными поставщиками.

Мы знаем, что чем более централизованная закупка, тем дешевле продукты. Многое зависит от того, по-честному закупают продукты или нет, — говорит правозащитник. — Такая закупка в равной степени может быть как эффективной, и это доказано в некоторых регионах, муниципалитетах и даже в отдельных образовательных учреждениях, так и ровно противоположно — абсолютно не эффективной.

Анна Кузнецова особенно подчёркивает роль родительских сообществ и того, как к вопросу питания относится дирекция образовательного учреждения, насколько она чутка в подобных вопросах.

Если родители следят за питанием, если они сигнализируют постоянно о том, что всё невкусно, что огромное количество отходов в школьной столовой, то власти не могут не реагировать, — считает Кузнецова. — Здесь ещё очень важно, чтобы сама школа шла навстречу родителям. Организаторы питания, и в том числе руководители образовательных учреждений, должны чутко относиться к этому. Мы понимаем, что есть специфика закупочных процедур. Есть временной интервал — дети могут просто остаться голодными, если директор школы в какой-то момент решит отказаться от услуг определённого поставщика. Поэтому мы рассматриваем различные формы организации.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Перемены в данном вопросе уже есть, считает правозащитник. И эти положительные результаты сформировались, в том числе, под влиянием активных родительских сообществ и уполномоченных по правам ребёнка в регионах, а также в результате проверок со стороны надзорных органов. Что касается будущего, и конкретно, возвращения практики полного цикла приготовления пищи в школьных столовых, то в ближайшей перспективе следует ждать перемен.

Мы должны посмотреть на тот федеральный закон, который сейчас готовят наши законодатели — в Совете Федерации и в Госдуме готовятся соответствующие документы. Посмотрим, что предложат они, — рассказала Кузнецова.

На вопрос относительно запрета на еду из дома (детям нельзя приносить в школу из дома заранее приготовленную еду), то и здесь есть надежда на изменения в лучшую сторону.