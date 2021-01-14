Ещё не поздно: в Минздраве раскрыли секрет здорового питания после 40 лет

После 40 лет многие россияне начинают ощущать на себе последствия вредных привычек, сбитого режима дня и неправильного питания, которые были их верными спутниками в течение жизни. Кроме того, организм на пятом десятке претерпевает изменения — замедляется метаболизм, меняется гормональный фон. По этой причине питание после 40 лет должно быть направлено на профилактику заболеваний, которые часто дают о себе знать в зрелом возрасте. В частности, речь идёт об ожирении, остеопорозе, сахарном диабете, а также о болезнях сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Какой рацион поможет сохранить молодость и здоровый вес, NEWS.ru рассказали в Минздраве.

Общие правила

После 40 лет особенно важно следить за цифрами на весах. Всё дело в том, что при избытке веса у человека начинают страдать уже немолодые суставы — высоки риски их деформации. Кроме того, в таком случае повышается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва.

В зрелом возрасте специалист рекомендует отказаться от легкоусвояемых углеводов, которые содержатся в сладких конфетах, газировке, пирожных и тортах. Кроме того, важно ограничить потребление соли до пяти граммов в сутки, отмечает Ткачёва. При этом нужно учитывать, что она уже содержится во многих продуктах. Это поможет снизить риски развития остеопороза и повышенного артериального давления.

Также рекомендуется включать в ежедневный рацион 400–600 граммов сырых овощей и фруктов и не забывать потреблять достаточное количество молочных продуктов, чтобы получить кальций, необходимый для костей. При этом хотелось бы отметить, что правильного питания необходимо придерживаться в любом возрасте. Однако после 40 лет на него стоит обратить особое внимание. Ведь у человека со временем начинает замедляться метаболизм и проявляться хронические заболевания. И это ещё сопровождается снижением физической активности. Ольга Ткачёва главный гериатр Минздрава России главный гериатр Минздрава России

Гендерные различия

Между тем правильный рацион после 40 лет у мужчин и женщин несколько различается. По большей части из-за отличий в гормональных системах, пояснила в разговоре с NEWS.ru терапевт и диетолог Ольга Бурлакова.

Чтобы оставаться здоровыми и активными, мужчины должны употреблять почти в восемь раз больше углеводов, чем белков, а в женском рационе их количество должно быть равным. Однако представителям обоих полов нужно внимательно следить за количеством жиров. Они должны составлять не более трети от общей калорийности меню, поясняет специалист.

Традиционно жирное мясо, сало, сосиски, сочные стейки считаются «мужской» едой. Однако именно для представителей сильного пола, а в особенности после 40 лет, эти продукты представляют наибольшую опасность. Всё дело в том, что мужчины в этом возрасте в большей степени подвержены возникновению атеросклероза сосудов, отмечает Бурлакова.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Однако совсем отказываться от жиров в рационе мужчинам нельзя. Доказано, что их полное исключение может привести к импотенции.

После 40 лет мужчинам следует заменить жирное мясо на рыбу. Она содержит полноценный белок и полиненасыщенные жирные кислоты класса омега-3, которые служат профилактикой атеросклеротических изменений. Продуктовая корзина мужчины должна содержать и другие морепродукты. Они не только поддерживают репродуктивную систему, но и усиливают либидо благодаря большому количеству легкоусвояемых белков и цинка. Ольга Бурлакова терапевт и специалист по оздоровлению терапевт и специалист по оздоровлению

А вот женщинам отказываться от мяса до наступления менопаузы не стоит. Обычно она приходит в возрасте 47 лет. Всё дело в том, что жиров в рационе представительниц прекрасного пола должно быть больше, чем у мужчин. Это необходимо для поддержания правильного гормонального баланса. А от проблем с сердцем и сосудами женский организм надёжно защищают эстрогены.

После наступления менопаузы потребление мяса представительницам прекрасного пола следует сократить. Так как с этого момента в организме снижается выработка половых гормонов и ухудшается перевариваемость животных белков.

При этом следует отметить, что женский организм в большей степени нуждается в клетчатке, которую можно получить из свежих фруктов и овощей. Мужчины же могут получить достаточное количество пищевых волокон из хлеба и отрубей, подытожила Бурлакова.