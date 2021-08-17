Пилоты упавшего в Подмосковье самолёта уводили его от жилых домов

Пилоты разбившегося рядом с подмосковным городом Кубинкой Ил-112В боролись за живучесть самолёта и уводили его от жилых домов. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник.

Пилоты боролись за живучесть судна, одновременно уводя от жилого сектора, — рассказал источник.

Опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В рухнул в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы рядом с большим Никольским прудом. Самолётом управлял Герой России, заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов. Ему помогали лётчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

На видео с места крушения видно, что от самолёта почти ничего не осталось. Обломки лайнера догорают. Он приземлился в деревья, после чего произошёл взрыв. После падения с большой высоты экипажу в загоревшемся самолёте выжить не удалось. Предварительно причиной падения стало возгорание одного из двигателей: самолёт не сумел дотянуть до полосы и рухнул в деревья.