Пилот назвал главные преимущества Су-57 над американскими F-22 и F-35 Пилот Сытник: на российском Су-57 стоит лучшее в мире оборудование

Фото: МО РФ

Су-57

Российский истребитель Су-57 лучше американских самолетов F-22 и F-35, поскольку на нем стоит лучшее в мире оборудование и отличное вооружение, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. По его словам, благодаря технической оснащенности Су-57 может выпустить ракету, не входя в зону атаки. Он утверждает, что сейчас аналогов российскому истребителю в мире нет.

Су-57 — истребитель чисто пятого поколения, а не 4++. Как самолет он вполне обыкновенный, хотя обладает малозаметностью, хорошим радаром и отличными характеристиками. Главное в истребителе — его вооружение, оборудование. На Су-57, предположу, стоит уникальное, лучшее в мире оборудование, позволяющее раньше вероятного противника обнаружить его самолет, прицелиться, выпустить ракету, уничтожить врага, не входя в зону поражения. Да, таких технологий за рубежом еще нет, — сказал Сытник.

По его мнению, страны Запада боятся вступать в вооруженный конфликт с Россией, поскольку Су-57 успеет долететь до их позиций намного раньше. Летчик подчеркнул, что по всем остальным характеристикам российский самолет также ничем не уступает F-22 и F-35. Он рассказал об уникальной возможности истребителя применять ракеты вроде «Кинжала» и «Оникса».

У ВС России отличные радиотехнические средства, РЭБ, защищающая самолеты от обнаружения противником. Но самое главное — наши сделали лучшие крылатые ракеты типа «Кинжала» и «Оникса». Предположу, что Су-57 сможет их применять в будущем в виде облегченных версий, — отметил заслуженный пилот России.

Ранее авторы американского журнала Military Watch Magazine писали, что Су-57 по своей огневой мощи превосходит любые зарубежные аналоги. Специалисты подчеркнули, что одним из главных преимуществ самолета является способность использовать ракету Р-37М. По их словам, этот снаряд способен поражать цели на более дальней дистанции, чем аналоги из США и Китая.