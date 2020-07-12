Пикаперы составили список городов с самыми «доступными» женщинами

https://static.news.ru/photo/4e1e2dae-c407-11ea-ad73-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Профессиональные соблазнители составили собственный рейтинг российских городов, в которых склонить девушку к интимной близости получается быстрее всего. Список они разослали по тематическим ресурсам в Интернете.

Составители рейтинга подчеркнули, что учитывали статистику за май–июнь 2020 года, при этом имеют в виду исключительно бесплатный секс, передаёт «МК».

Первое место в рейтинге, названном «Итог анализа доступности без оплаты услуг в виде топ-20 городов», занял город Иваново, второе — Коктебель, третье — Пенза, за ними идут Севастополь, Ялта и Сочи. Санкт-Петербург оказался на седьмом месте, а Москва — на девятом. Десятку замыкает Уфа. Екатеринбург поставили на 12-е место, Саратов — на 15-е.

Представитель движения пикаперов сообщил связавшемуся с ним журналисту, что список — мотивационная игра. По его мнению, мужчин список мотивирует ухаживать за женщинами, так как они поймут, что интим можно получить, не тратясь.

А особенно если мужчина увидит в списке свой родной город и поймёт, что до сих пор ещё не воспользовался всеми его преимуществами! — подчеркнул пикапер.

Женщины же, чьи города попали в рейтинг, «решат не отставать», считает соблазнитель.

Как писал NEWS.ru ранее, бывший послушник Среднеуральского монастыря рассказал, что в обители схиигумена Сергия все помешаны на сексе.