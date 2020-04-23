ПФР упростил назначение и выплату пенсий россиянам

https://static.news.ru/photo/06e0a9e0-8621-11ea-9aa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионный фонд России решил упростить назначение и выплату пенсий гражданам на фоне распространения коронавирусной инфекции. В частности, большинство пенсий будет назначаться дистанционно, согласно электронным заявлениям от россиян.

В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпидемиологической обстановки Пенсионный фонд России упростил назначение ряда пенсии и пособий и в проактивном режиме продлевает выплаты без участия граждан, — сообщили РИА Новости в фонде.

Если гражданин не может подать электронную заявку, то с ним связываются по телефону. Уточнив необходимые данные, сотрудники ПФР запускают процессы по оформлению пенсии. В фонде подчеркнули, что никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ПИН-код от неё.

Дистанционное оформление действует для получателей пенсии по потере кормильца, а также для людей с инвалидностью.

Ранее, как писал NEWS.ru, первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский поддержал предложение Агентства стратегических инициатив (АСИ) о повышении пенсий и зарплат работников бюджетной сферы. По мнению сенатора, это поможет россиянам справиться с кризисом и поддержит экономику.