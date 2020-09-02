Певица Ирина Салтыкова снялась полуобнажённой на фоне слухов о раке

Певица и актриса Ирина Салтыкова неожиданно выложила в Instagram своё фото в полупрозрачном купальнике. Это вызвало восхищение поклонников.
Отмечается, что звезда фильма «Брат-2», которой в этом году исполнилось 54 года, не так часто радует своих поклонников интересными откровениями или яркими фотографиями,
Однако в этот раз певица не стала стесняться. Купальник, декоративные элементы которого прикрывают лишь самые «интересные» места, продемонстрировал, что исполнительница по-прежнему выглядит, как минимум не хуже своих молодящихся звёздных ровесниц.
При этом многие считают, что Салтыкова таким образом хочет доказать, что у неё всё в порядке со здоровьем. Ранее сообщалось о том, что Салтыкова приехала в Сочи для прохождения оздоровительных процедур на фоне вернувшегося онкологического заболевания. В 1995 году, по признанию самой артистки, у неё был диагностирован рак.
Как писал NEWS.ru, ранее Салтыкова опровергла информацию о наличии у неё онкологического заболевания.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен