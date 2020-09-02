Певица Ирина Салтыкова снялась полуобнажённой на фоне слухов о раке

https://static.news.ru/photo/06d18352-ed50-11ea-bfaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/irinasaltykova_official

Певица и актриса Ирина Салтыкова неожиданно выложила в Instagram своё фото в полупрозрачном купальнике. Это вызвало восхищение поклонников.

Отмечается, что звезда фильма «Брат-2», которой в этом году исполнилось 54 года, не так часто радует своих поклонников интересными откровениями или яркими фотографиями, сообщает «Экспресс-газета».

Однако в этот раз певица не стала стесняться. Купальник, декоративные элементы которого прикрывают лишь самые «интересные» места, продемонстрировал, что исполнительница по-прежнему выглядит, как минимум не хуже своих молодящихся звёздных ровесниц.

При этом многие считают, что Салтыкова таким образом хочет доказать, что у неё всё в порядке со здоровьем. Ранее сообщалось о том, что Салтыкова приехала в Сочи для прохождения оздоровительных процедур на фоне вернувшегося онкологического заболевания. В 1995 году, по признанию самой артистки, у неё был диагностирован рак.

Как писал NEWS.ru, ранее Салтыкова опровергла информацию о наличии у неё онкологического заболевания.