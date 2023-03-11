Певица Бьянка наказала канализационных обманщиков Певица Бьянка засудила юристов за нерабочие канализацию и водопровод в ее доме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Бьянка

Певица Бьянка выиграла суд у юристов из единой городской службы «Помощь дольщикам» после того, как те обманули ее с подключением канализации и водоснабжения в доме, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, она заплатила им деньги за оперативное оформление документов, после чего те скрылись. Суд взыскал с преступников в пользу Бьянки 375 тысяч рублей.

По информации Mash, певица построила дом в Одинцовском районе Подмосковья еще в 2019 году. Тогда она обратилась к юристам из «Помощи дольщикам», но те ее обманули. После этого она еще долго не обращалась в суд и жила в доме без водопровода. По словам Бьянки, она не единственная жертва юристов, поэтому в скором времени «Помощь дольщиков» могут ожидать новые иски.

Ранее российская и советская актриса Людмила Максакова обратилась в суд с иском против Фонда капитального ремонта Москвы после того, как на ее балкон упал рабочий, обновлявший фасад многоэтажного дома в центре столицы. В своем заявлении она потребовала возместить ущерб за сломанную входную дверь в размере 347,5 тысячи рублей, а также 100 тысяч рублей в виде возмещения за причиненный моральный вред.