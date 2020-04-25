Певец Максим Леонидов нарушил самоизоляцию из-за собаки

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Департамент здравоохранения Москвы прокомментировал информацию о запрете на проведение тестов на коронавирус для врачей, а также на их выход на больничный. Эта информация не соответствует действительности.

Руководство больницы уделяет особое внимание состоянию здоровья сотрудников, говорится на сайте Депздрава. Кроме того, медиков постоянно проверяют: каждое утро измеряют их температуру. Человека отстраняют от работы, если его температура выше...