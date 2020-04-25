Певец Максим Леонидов нарушил самоизоляцию из-за собаки

В Санкт-Петербурге полицейские задержали музыканта Максима Леонидова. Он нарушил временный запрет на посещение парков.
Артист отправился туда на прогулку с собакой.
Приехала полицейская машина, и нас сопроводили в отделение. Составляют протокол за прогулку в парке, — цитирует Леонидова ТАСС.
До 30 апреля из-за эпидемии коронавируса посещение парков и скверов в городе на Неве запрещено.
Ранее в Сургуте к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции привлекли местного жителя. Как писал NEWS.ru, мужчина снял свой поступок на видео и опубликовал в Интернете. Так и был найден.