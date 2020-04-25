Общество

Певец Максим Леонидов нарушил самоизоляцию из-за собаки

14:17, 25 апреля 2020
Максим Леонидов Максим Леонидов Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

В Санкт-Петербурге полицейские задержали музыканта Максима Леонидова. Он нарушил временный запрет на посещение парков.

Артист отправился туда на прогулку с собакой.

Приехала полицейская машина, и нас сопроводили в отделение. Составляют протокол за прогулку в парке, — цитирует Леонидова ТАСС.

До 30 апреля из-за эпидемии коронавируса посещение парков и скверов в городе на Неве запрещено.

Ранее в Сургуте к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции привлекли местного жителя. Как писал NEWS.ru, мужчина снял свой поступок на видео и опубликовал в Интернете. Так и был найден.

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