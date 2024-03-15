Петербуржец женился на 70-летней теще и умер из-за депрессии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербуге скончался мужчина, который женился на теще после развода с супругой, сообщает KP.RU. По его информации, петербуржец тяжело болел и имел серьезные проблемы с алкоголем из-за депрессии. Друзья рассказали, что перед смертью он почти не вставал с постели, а его лицо покрылось капиллярами.

Он болел очень сильно, с алкоголем были проблемы большие. У Сережи сильно раздувался живот, из него по ведру воды откачивали. Это все асцит — водянка брюшной полости. <...> Его показывали специалистам, но он не хотел бросать пить, прятал водку на улице. <...> Она (жена. — NEWS.ru) даже памперсы ему надевала, — заявил друг погибшего Вячеслав Смородинов.

По словам Вячеслава, его друг страдал от алкогольной зависимости из-за переживаний за свою судьбу, в том числе по причине свадьбы на матери бывшей жены. Когда петербуржец ушел от супруги к матери-пенсионерке, женщины перестали общаться, но после его смерти помирились.

Ранее многодетная мать из Татарстана вышла замуж за 22-летнего приемного сына, который выступал на одной сцене с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Женщина старше молодого человека на 31 год. По словам молодоженов, их брак основан на творчестве и разница в возрасте для них не важна.