Петербургский полярник сравнил самоизоляцию с походом в Антарктиду

Доцент кафедры физической географии и ландшафтного планирования СПбГУ, ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического НИИ Алексей Екайкин рассказал, что с трудом переносит самоизоляцию, несмотря на то, что имеет опыт работы в полярных экспедициях.
Для борьбы со скукой на карантине он предлагает отвлекаться на работу. По его словам, когда человек занят, то у него нет времени ни скучать, ни ругаться. В беседе с «Невскими Новостями» Екайкин
Радость приходит, когда напрягаются мышцы, — рассказал полярник.
По его словам, во время работы на станции «Восток» он вместе с учёными на два месяца уходил в поход к станциям «Прогресс» и «Мирный». Тогда жить приходилось в домиках на санях. На карантине похожая ситуация, поскольку тоже некуда деваться, считает полярник.
NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать самоизоляцию на майские праздники.
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