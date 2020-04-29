Петербургский полярник сравнил самоизоляцию с походом в Антарктиду

https://static.news.ru/photo/2eddb33a-8a4e-11ea-be13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцент кафедры физической географии и ландшафтного планирования СПбГУ, ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического НИИ Алексей Екайкин рассказал, что с трудом переносит самоизоляцию, несмотря на то, что имеет опыт работы в полярных экспедициях.

Для борьбы со скукой на карантине он предлагает отвлекаться на работу. По его словам, когда человек занят, то у него нет времени ни скучать, ни ругаться. В беседе с «Невскими Новостями» Екайкин рассказал , что для выработки эндорфинов выполняет физические упражнения.

Радость приходит, когда напрягаются мышцы, — рассказал полярник.

По его словам, во время работы на станции «Восток» он вместе с учёными на два месяца уходил в поход к станциям «Прогресс» и «Мирный». Тогда жить приходилось в домиках на санях. На карантине похожая ситуация, поскольку тоже некуда деваться, считает полярник.

NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать самоизоляцию на майские праздники.