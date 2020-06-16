Песков ушёл от вопроса про воспитательную составляющую образования

https://static.news.ru/photo/0110c3cc-afbd-11ea-914a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya /Global Look Press

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отказался комментировать проект закона об усилении воспитательной составляющей образования. Он добавил, что президент Владимир Путин часто обращал внимание на прививание патриотизма детям в школе и других учебных заведениях.

Но в прикладном плане я не буду сейчас ничего говорить, просто не обладаю информацией, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Комитет Госдумы по образованию и науке 16 июня призвал нижнюю палату принять в первом чтении президентский законопроект, призванный укрепить воспитательную составляющую системы образования РФ. Инициатива также подразумевает внедрение механизма организации воспитательной работы, которую включат в образовательную программу.

Кроме того, россиян ждёт голосование по поправкам в Конституцию, оно продлится семь дней — с 25 июня по 1 июля. Среди прочих изменений, которые предлагается внести в Основной закон, есть пункт о патриотическом воспитании молодёжи. В Совете Федерации убеждены, что оно должно стать частью государственной политики, о чём сообщили на пресс-конференции, посвящённой социальным поправкам. Педагоги заочно называют «уроки мужества» неэффективными.

В одной из поправок в Конституцию страны сказано, что государство «создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей и воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим». Глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко считает, что в случае принятия поправки позволят усовершенствовать и усилить патриотическое воспитание молодёжи.

При этом в стране уже существует ряд законов об обязательном патриотическом воспитании молодёжи. Например, постановление правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». Согласно ему, в стране утверждена государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». В неё входят самые разнообразные инициативы — от конкурса дипломных работ выпускников исторических факультетов, связанных с героическим прошлым России, до организации фотовыставок с военным уклоном.

Как ранее писал NEWS.ru, в Кремле уверены, что во время голосования по поправкам в Конституцию России будут приняты все необходимые меры безопасности, связанные с недопущением распространения коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.