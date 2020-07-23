Песков: у Дегтярёва есть срочные дела, и он не уходит от общения с народом

https://static.news.ru/photo/da253b36-ccd0-11ea-af4c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: khabkrai.ru

Жители Хабаровска, которые принимают участие в демонстрациях, имеют право быть услышанными. При этом никто не уходит от общения с ними, так как у нового врио главы региона Михаила Дегтярёва есть неотложные задачи, которые необходимо срочно решать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля на вопрос, есть ли у жителей края, недовольных местной и федеральной властью, право быть услышанными, ответил утвердительно.

Безусловно. От общения с гражданами никто не отказывается. Дегтярёв всего несколько дней работает в регионе, очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для обеспечения функционирования хозяйства, экономики региона в интересах жителей региона, — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь подчеркнул, что сейчас этим и занимается в первоочерёдном порядке исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края. Кроме того, Песков призвал не делать общих выводов из различных требований митингующих в отношении Дегтярёва.

Нужно подождать какое-то время перед тем, как давать какие-то оценки деятельности врио главы края, — призвал Песков.

Экс-главу края Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Он находится в СИЗО «Лефортово».

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.

21 июля Дегтярёва представили правительству региона. В первую очередь он предложил снизить для жителей тарифы на все виды услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Как писал NEWS.ru, ранее Кабмин выделит Хабаровскому краю дополнительные 1,3 млрд рублей.