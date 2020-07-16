Песков: туристы выиграют от смены статуса Софийского собора

https://static.news.ru/photo/79ddf56c-c80a-11ea-9aaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские туристы выиграют от превращения Софийского собора в Стамбуле в мечеть, поскольку вход в него станет бесплатным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Турецкие партнёры разъяснили, что всё будет сохранено в лучшем виде, и все желающие смогут посещать Айя-Софию. Более того, я вам скажу, в Айя-Софию были достаточно дорогие билеты. А теперь билетов не будет, вход будет бесплатный. В этом плане наши туристы выиграют, — сказал он в интервью «Авторадио».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии 10 июля 2020 года. Он предусматривает передачу храма в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как действующая мечеть.

Турецкие власти отменили также постановление от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то, что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

В Кремле решение Анкары относительно культового сооружения не комментируют, отмечая, что это является внутренним делом Турции. В то же время выразили надежду на то, что турецкие власти будут учитывать его ценность как объекта всемирного наследия.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) греков России Иван Саввиди обратился к президенту Владимиру Путину и попросил его принять участие в борьбе за сохранение статуса собора. Он выразил опасения по поводу возможной дестабилизации и без того непростой геополитической ситуации, а также возникновения новых очагов конфликтов. По мнению Саввиди, без участия российского лидера «мудрое и мирное» разрешение вопроса Софийского собора невозможно.