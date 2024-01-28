Песков рассказал, за что на него обижаются дети Песков признался, что дети на него обижаются из-за постоянной занятости

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался в интервью журналисту Павлу Зарубину, что дети обижаются на него из-за постоянной занятости. По его словам, уже во взрослом возрасте они напоминают про эти обиды, что заставляет его чувствовать стыд.

Они обижаются, они принимают. По мере того, как они взрослеют, они эти обиды начинают изливать. Рассказывать. Становится стыдно. На самом деле дети важнее, чем работа. Это с годами понимаешь, — сказал Песков.

Всего у Пескова пятеро детей. Кроме троих детей от Екатерины Солоцинской, у него есть сын Николай от первого брака с Анастасией Будённой, ему сейчас 33 года. В браке с Татьяной Навкой у Пескова появилась дочь Надя, девочке сейчас девять лет.

10 января на встрече с представителями общественности Анадыря президент Владимир Путин порадовался факту, что многодетность входит в моду в России. Об этом президент заявил, отвечая на вопрос одного из участников мероприятия, который оказался главой многодетной семьи. Согласно данным опросов общественного мнения в 2022 году, 60% мужчин и 70% женщин в России хотели бы иметь двух и более детей, добавил российский лидер.