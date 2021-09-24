Песков рассказал о судьбе щуки, которую поймали Путин и Шойгу

Во время отдыха в тайге президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу варили уху. Об этом Life рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, её приготовили из пойманной в местном водоёме щуки.

Не взвешивали пойманную рыбу. Но уха была, — сказал представитель Кремля.

Ранее в Сети появились кадры с отдыха Путина и Шойгу в тайге. На них запечатлён момент, как они выловили щуку во время заплыва на катере.

Владимиру Путину во время отдыха в Сибири показали медвежью берлогу. Глава государства в компании с министром обороны Сергеем Шойгу и директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселёвым прошёл рядом с медвежьими тропами. Президент смог посмотреть записи с видеоловушек. На одной были запечатлены резвящиеся котята снежных барсов. на другой — удачная медвежья охота, где зверь поймал сибирского козерога. Директор заповедника заверил главу государства, что численность козерогов в заповеднике хорошая.