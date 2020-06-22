Песков рассказал о портрете Путина из Японии в кабинете главы государства

https://static.news.ru/photo/54905306-b46c-11ea-9467-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

На диване в кабинете российского президента Владимира Путина находится его портрет, который был передан лидеру РФ из Японии. Изображение выполнено с использованием особой техники на рисовой бумаге. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это передали из Японии. В одной из префектур Японии сделали такой его портрет особой техникой, особой древней техникой, на рисовой бумаге, — рассказал Песков.

Журналисты спросили у пресс-секретаря, по какой причине этот портрет лежит на диване три года. Песков пояснил, что Путин считает, что место портрета именно там. Пресс-секретарь напомнил, что кабинет является личным пространством президента, сообщает РИА Новости.

Ранее в эфире телеканала «Россия 1» был показан чёрный кожаный диван в кабинете Путина, на котором лежал его портрет. На это обратил внимание журналист Дмитрий Смирнов. Глава государства дал интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин». Российский лидер показал свой «секретный» кабинет, который расположен в первом корпусе Кремля. Рядом с рабочим столом главы государства были разложены детские поделки, а на стене висел портрет Петра I. Путин рассказал, что внуки делают ему подарки. Он хранит их не в рабочем кабинете, а в комнате отдыха. Также российский лидер признался, что внуки звонят ему на работу в Кремль. Полная версия фильма была показана в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 21 июня.

NEWS.ru писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что у российского президента нет достойного преемника. Политик считает, что Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.