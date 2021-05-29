Песков пояснил, купался ли Путин с Лукашенко в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/f2097c00-c133-11eb-8f6c-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко, Владимир Путин Фото: Сергей Ильин/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, купался ли глава России Владимир Путин в Чёрном море вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Его слова приводит Telegram-канал «Подъём».

Как заметил официальный представитель Кремля, российский лидер отказался от плавания в этот день. При этом Песков не уточнил, по какой причине.

Сегодня нет, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

До этого в Telegram-канале «Пул Первого», который ведёт пресс-служба Лукашенко, появились фотографии купающегося президента Белоруссии. Искупаться в море ему предложил Владимир Путин.

Ранее в интернете появилось фото, на котором запечатлены президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время совместного времяпрепровождения в Сочи.