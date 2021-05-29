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Песков пояснил, купался ли Путин с Лукашенко в Чёрном море

13:42, 30 мая 2021
Александр Лукашенко, Владимир Путин Александр Лукашенко, Владимир Путин Фото: Сергей Ильин/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, купался ли глава России Владимир Путин в Чёрном море вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Его слова приводит Telegram-канал «Подъём».

Как заметил официальный представитель Кремля, российский лидер отказался от плавания в этот день. При этом Песков не уточнил, по какой причине.

Сегодня нет, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

До этого в Telegram-канале «Пул Первого», который ведёт пресс-служба Лукашенко, появились фотографии купающегося президента Белоруссии. Искупаться в море ему предложил Владимир Путин.

Ранее в интернете появилось фото, на котором запечатлены президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время совместного времяпрепровождения в Сочи.

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