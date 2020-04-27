Песков рассказал, как его семья «затарилась» масками

https://static.news.ru/photo/6d6d77f4-8858-11ea-a124-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сообщил, что медицинские маски ему выдают в Кремле, когда он приезжает на работу. При этом семья Пескова заранее сделала запас средств индивидуальной защиты, в том числе масок и санитайзеров.

Пресс-секретарь президента вместе с женой приобрели всё необходимое ещё в самом начале ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Они покупали маски и санитайзеры в аптеках и интернет-магазинах.

Что называется, затарились. Инсайдеров о том, как будут развиваться события, у меня не было, — приводит слова Пескова «АиФ».

Как ранее передавал NEWS.ru, коронавирусная инфекция часто приводит к летальному исходу, поэтому во время пандемии основными приоритетами являются сохранение системы здравоохранения и спасение как можно большего числа человеческих жизней, заявил Песков.