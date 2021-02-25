Песков: Путин затронет тему бедности в послании Федеральному собранию

https://static.news.ru/photo/226a145c-774e-11eb-b38b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин коснётся темы борьбы с бедностью в послании Федеральному собранию. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, этот вопрос затрагивается в каждом послании российского лидера. Представитель Кремля подчеркнул, что власти на постоянной основе ведут работу по этому вопросу.

Тема борьбы с бедностью — не с нищетой, а с бедностью, — является абсолютным приоритетом руководства страны, президента и правительства. Она фигурирует во всех национальных планах развития, — заметил Песков.

Он признал, что далеко не все действия в этом направлении оказываются эффективным, работе порой мешают множественные факторы. Но пресс-секретарь президента пообещал, что никто не будет отступать от этой задачи и работа будет продолжаться.

Представитель Кремля также отреагировал на выступление председателя КНР Си Цзиньпина, в котором тот заявил об абсолютной победе над бедностью в стране. Песков отметил, что Кремль приветствует успехи Китая, достигнутые несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, глава КНР обратил внимание, что достичь таких результатов удалось благодаря реализации стратегии адресной помощи нуждающимся. По его словам, власти страны приложили значительные усилия к искоренению бедности за счёт развития. Также он сообщил, что с конца 2012 года более 9,6 млн жителей страны переехали из бедных районов. Прошедшие восемь лет Си Цзиньпин назвал «широкомасштабной войной» с бедностью.