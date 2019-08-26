https://static.news.ru/photo/f1b1747e-c7f2-11e9-9d62-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, эта ситуация требует незамедлительной реакции региональных властей.

Это главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти и министерства здравоохранения. Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом, — цитирует его « URA.RU ».

О кадровых проблемах в городе стало известно в конце июля. Все врачи-хирурги в тагильской больнице № 1 написали заявление на увольнение . Поводом для ухода сотрудников стали низкие зарплаты. Их протест поддержали коллеги из двух других медучреждений.

Ранее на низкую зарплату пожаловался персонал Карельской психиатрической больницы. В СМИ сообщалось, что после объединения больницы с психоневрологическим диспансером у врачей зарплата снизилась в среднем на 10 тысяч, а медсёстрам отказали в выплате стимулирующих. Это якобы привело к тому, что медработники стали массово менять место работы, писал News.ru.