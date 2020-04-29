Песков прокомментировал блокировку Vademecum за статью о COVID-19

https://static.news.ru/photo/a31b229c-3b3d-11ea-9f7a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Кремль не в курсе того, что на днях был заблокирован за статью о лечении коронавиурса сайт журнала Vademecum, но советуют изданию обратиться в Роскомнадзор. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на информацию об ограничении доступа к сайту издания Vademecum после статьи о порядке оплаты медицинской помощи госпитализированным в Москве пациентам с COVID-19.

Нужно решительно бороться с фейками и преднамеренным распространением информации, которая способна вредить ситуации и здоровью людей, которая распространяет лживую информацию о действиях властей, — цитирует Пескова РБК.

При этом представитель Кремля пояснил, что это «не должно ограничивать информацию объективную и квалифицированную».

В апреле в журнале вышла статья о том, что Московский фонд обязательного медицинского страхования прислал главам страховых учреждений и медорганизаций письмо. Из него следовало, что лечение коронавируса оплачивается по полису ОМС только в том случае, если заболевшего госпитализировали на скорой и неотложной помощи. Если в реестре учётов будет указан другой способ госпитализации, то лечение не будет оплачиваться.

После этого в Депздраве Москвы данную информацию опровергли. После чего Генпрокуратура назвала данную публикацию недостоверной и попросила Роскомнадзор заблокировать недостоверные данные.

Как писал NEWS.ru, ранее Генпрокуратура РФ потребовала от медицинского издания Vademecum убрать из общего доступа материал о компенсации больницам за лечение пациентов с коронавирусом.