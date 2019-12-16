https://static.news.ru/photo/3c432054-1ff1-11ea-aa1f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля по ситуации вокруг сервера Nginx и компании Rambler.

По его словам, данный вопрос касается суда и правоохранительных органов.

Мы не вмешиваемся и не хотим комментировать эти действия, поскольку не знаем деталей. Это не относится к нашей сфере, — подчеркнул он.

Песков добавил, что данное дело не отразится на инвестиционной привлекательности российского IT-рынка, так как он является рынком, «где растут и новые стартапы, и потом они получают международное признание», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев назвал ситуацию с уголовным делом из-за спора вокруг компании Nginx опасной для репутации российского венчурного рынка.

Nginx — крупнейший веб-сервер, созданный в 2002 году работавшими тогда в Rambler программистами Игорем Сысоевым и Максимом Коноваловым. Nginx обслуживает в том числе серверы «Яндекса», «ВКонтакте», Mail.ru, Rambler. В марте 2019 года компанию Nginx за 670 миллионов долларов купила F5 Networks.

12 декабря Rambler Group сообщила, что права на веб-сервер принадлежат ей. В этот же день в московском офисе Nginx прошёл обыск. Поводом для следственных действий стало заявление от компании, связанной с бизнесменом Александром Мамутом (совладелец Rambler Group). В постановлении об обыске в Nginx говорится, что сервер разрабатывался «в служебное время, в пределах установленных трудовых обязанностей», по поручению руководства Rambler. Сами разработчики говорят, что занимались его созданием в свободное время.