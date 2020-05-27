Песков ожидает объявления 24 июня выходным днём

https://static.news.ru/photo/fee50130-a00d-11ea-a54b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ожидает объявления 24 июня выходным днём. На эту дату назначено проведение Парада Победы.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости начинать подготовку к мероприятию. По его словам, торжество должно обязательно состояться 24 июня 2020 года. В этот день впервые был проведён Парад Победы на Красной площади.

NEWS.ru писал ранее, что президенты Казахстана и Молдавии намерены посетить торжество в Москве.