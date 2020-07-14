Песков ответил на вопрос об отпуске Путина

https://static.news.ru/photo/8708b6e0-c680-11ea-87d7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

У президента Владимира Путина впереди достаточно насыщенный график. Пока отпуск у главы государства не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мне пока ничего не известно об отпуске президента, пока планы на краткосрочную и среднесрочную перспективы достаточно насыщенные, рабочие, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Говоря о себе, Песков заметил, что также давно не был в отпуске. Отдыхать от работы, по мнению пресс-секретаря, надо обязательно, однако каких-то конкретных планов у него пока нет.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал самую безопасную страну, куда можно оправиться в отпуск. По его словам, в нынешних условиях безопаснее всего полететь в Китай. Свою точку зрения он обосновал низкой заболеваемостью коронавирусом в стране.

Также он отметил, что в Индии тоже мало заражённых, но он не советовал бы лететь туда отдыхать из-за более низкого, по сравнению с КНР, уровня здравоохранения. В целом, полагает депутат, уже можно снова отправиться в европейские страны, но надо учитывать статистику заболеваемости, писал NEWS.ru.