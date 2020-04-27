Песков ответил на критику своих слов о причине введения пропусков

https://static.news.ru/photo/5f0af832-885b-11ea-aee0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на критику в свой адрес, прозвучавшую на слова о причинах введения пропусков в Москве. Он продолжает считать, что столичная мэрия пошла на этот шаг «из-за недисциплинированности граждан».

Меня можно сколько угодно критиковать, я просто называю вещи своими именами. Я убеждён, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома, — сказал представитель Кремля в интервью газете «Аргументы и факты».

Пропускная система заработала в Москве с 15 апреля. Разрешения необходимы для поездок на транспорте — как личном, так и общественном. Как отметил Сергей Собянин, власти решились на введение цифровых пропусков из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции.

По последним данным, в России коронавирусной инфекцией заболели 80 949 человек, 6 767 выздоровели, 747 умерли. Из них большая часть приходится на Москву. В столице поставлено 42 480 диагнозов, 3 175 выздоровели, 404 человека скончались.

По всему миру COVID-19 заболели более 2,9 млн, свыше 202 тысяч умерли, более 817 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал о введении нового вида цифровых пропусков — для волонтёров. Получить их могут добровольцы, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтёр».