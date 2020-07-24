Песков опроверг организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что митинги в Хабаровском крае не могли быть организованы из-за рубежа.
По его словам, «никто этого не допустит». Песков подчеркнул, что митинги не были организованы из-за рубежа, но они являются «питательной почвой» для псевдооппозиционеров, которые со временем присоединились к демонстрациям.
Эти продолжающиеся акции, конечно, являются питательной почвой для разных квази- или псевдооппозиционеров, дебоширов, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели, — сказал он.
Пресс-секретарь отметил, что власти никогда не говорили о том, что раскачивание ситуации происходит из-за рубежа,
Никто этого не допустит, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв решил покинуть Хабаровск во время проведения митингов в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и совершить облёт региона.
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