Песков оценил меры по перепрофилированию больниц для лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/5de0743c-8a04-11ea-bcfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие российские медицинские учреждения сталкиваются с трудностями, предоставляя свои мощности для лечения граждан с коронавирусной инфекцией. Эти сложности временны и оправданны в условиях пандемии, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, подобные процессы в данный момент неизбежны. Пресс-секретарь главы государства аргументировал это «экстраординарностью» времени пандемии.

С учётом сложившейся ситуации в целом функционирование медицинских учреждений происходит в особом режиме. Поэтому это временные трудности, и они оправданы, — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Как ранее писал NEWS.ru, в Кремле исходят из того, что назвать конкретные сроки завершения эпидемии коронавируса в России невозможно. Так пресс-секретарь президента прокомментировал исследование сингапурских учёных, пришедших к выводу, что вспышка коронавируса в РФ завершится 19 августа.