Песков объяснил, почему СМИ-иноагентам не дали слово на пресс-конференции

По окончании пресс-конференции президента России Владимира Путина общение с журналистами продолжил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, прокомментировавший тот факт, что приглашённым на мероприятие СМИ-иноагентам не дали слово на пресс-конференции. По его мнению, это объясняется в том числе большим количеством участников и вопросов, сообщает ТАСС.

Вопрос не могли задать очень многие. Не дошла очередь, — пояснил Песков.

В этом году традиционное мероприятие прошло в Манеже в центре Москвы и продлилось чуть менее четырёх часов. Для общения с главой государства были аккредитованы 507 представителей столичных и региональных СМИ, в том числе украинский журналист Роман Цимбалюк, о возможном допросе которого в прокуратуре Москвы сообщал ряд изданий, а также журналисты телеканалов «Дождь» и «Медуза» (оба — СМИ, исполняющие функции иностранного агента).

На данный момент реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включает 103 издания и физлица. Сообщалось, что в 2021-м свободной аккредитации на пресс-конференцию не будет, а Кремль сам выберет представителей СМИ для освещения мероприятия. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о допустимости участия СМИ-иноагентов в пресс-конференции, так как этот статус не предполагает запрета на работу.