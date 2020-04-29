Песков не считает внутренние конфликты поводом для отказа бизнесу в помощи

https://static.news.ru/photo/23c4cf88-8a08-11ea-9a32-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Внутренние конфликты коллективов различных компаний никаким образом не могут стать причиной для отказа в оказании поддержки со стороны государства в период пандемии коронавируса. Об этом 29 апреля журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выразил убеждённость в том, что внутренние отношения не влияют на принятие решения о господдержке.

После этого Песков отказался комментировать ситуацию с газетой «Ведомости», которая не вошла в перечень системообразующих предприятий в сфере массовых коммуникаций, имеющих право на субсидируемые кредиты, как раз из-за конфликта внутри редакции. Пресс-секретарь президента переадресовал этот вопрос Минкомсвязи.

Я не знаю, насколько это соответствует действительности и какие именно критерии принимались во внимание при определении такого качества, как системообразующее предприятие, — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее коллектив редакции рассказал, что и. о. главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил журналистам выступать с критикой поправок в Конституцию, в том числе об обнулении президентского срока, а также ссылаться на «некачественные» опросы Левада-Центра. Нарушившим ограничение, по их словам, пригрозили увольнением.

Как писал NEWS.ru, в Кремле рассчитывают на то, что внутриредакционный конфликт в издании «Ведомости», возникший на этапе смены владельцев, разрешится и журналисты смогут продолжить работу.