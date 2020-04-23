Песков назвал тактику борьбы с коронавирусом гибкой

https://static.news.ru/photo/2fb352c4-8620-11ea-999c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тактика борьбы с коронавирусом меняется в зависимости от развития проблемы. По его словам, оперативный штаб варьирует работу.

Он назвал ситуацию с реагированием властей на COVID-19 гибкой, передаёт ТАСС.

Ситуация гибкая: была большая динамика прироста инфицированных в Москве, сейчас эта динамика перекинулась на регионы, поэтому в зависимости от этого нужно варьировать тактику и стратегию, чем и занимается оперативный штаб, — подчеркнул представитель главы государства.

Песков отметил, что президент Владимир Путин постоянно связывается с региональными руководителями каждый день. На многих территориях трудности с введением дополнительных мощностей здравоохранения связаны с объективными причинами, и федеральный центр помогает их решить.

Ранее NEWS.ru писал, что Кремль пока не готов назвать новую дату, когда президент Владимир Путин сделает заявление о продлении либо завершении режима самоизоляции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.