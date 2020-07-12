Песков дал характеристику отрицающим коронавирус людям

https://static.news.ru/photo/8f8115ec-c42d-11ea-a84c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал людей, отрицающих коронавирус, безумцами.

Как минимум они кажутся невеждами, в худшем случае — безумцами. Эта болезнь существует, и эта болезнь особенная, временами страшная, — заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, болеть «временами страшно». Он подчеркнул, что человек испытывает «неизведанные какие-то ощущения».

Песков сам перенёс коронавирусную инфекцию. Он рассказывал журналистам, что ему пришлось «чуть-чуть поболеть», но он уже вернулся к активной жизни.

NEWS.ru писал, что в Минздраве заявили о сохранении рисков распространения коронавирусной инфекции. В некоторых регионах России до сих пор фиксируется прирост заболевших.

Главный инфекционист Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов заявил, что нужно соблюдать меры профилактики, используя маски в общественных местах. По его словам, любые массовые мероприятия создают прекрасные условия для распространения коронавируса.

По данным на 12 июля, коронавирусом за сутки в России заболели 6615 человек в 84 российских регионах. Клинических проявлений болезни не имели 22,5% пациентов.

Общее число заболевших на территории России составляет 727 162 человека. За период пандемии с инфекцией справились более 501 060 человек (+3615 за сутки), скончались от коронавируса 11 335 (+130 за сутки).