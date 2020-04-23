Первый глава Белоруссии обвинил Горбачёва во лжи о провале перестройки

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич раскритиковал первого президента СССР Михаила Горбачёва за высказывание о ГКЧП как главной причине срыва перестройки. Шушкевич заявил, что Горбачёв «врёт несусветно».
Экс-председатель ВС Белоруссии заочно
Шушкевич также обвинил первого президента СССР в жажде власти. Бывший белорусский лидер отметил, что Горбачёв пытался навязать союзным республикам в 1991 году такой договор, в котором он бы сохранил все властные полномочия.
Государственный комитет чрезвычайного положения (ГКЧП) — орган власти, просуществовавший три дня с 19 по 21 августа 1991 года. Его сформировали представители советского руководства, несогласные с политикой реформ Горбачёва. Попытка ГКЧП отстранить первого президента СССР от власти вошла в историю как августовский путч.
Как передавал NEWS.ru, Михаил Горбачёв признался, что у руководства СССР не было чёткого плана при начале перестройки, а было лишь понимание того, «в каком направлении идти».
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