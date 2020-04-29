Первое заседание по иску Пригожина к Соболь и «Царьграду» пройдёт 7 мая

https://static.news.ru/photo/784740c4-89fc-11ea-9d81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Досудебная подготовка по иску бизнесмена Евгения Пригожина к продюсеру программы «Навальный live» Любови Соболь и телеканалу «Царьград» состоится в Тверском суде Москвы 7 мая.

Заседание пройдёт в закрытом режиме, — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Перед выборами в Московскую городскую думу Соболь давала интервью «Царьграду». В нём она отказалась отвечать на вопросы о своей предвыборной кампании, пообещав дать комментарий, когда «Царьград» опубликует информацию о нападении на её мужа. В нём она обвинила Евгения Пригожина.

Нападение произошло в ноябре 2016 года около подъезда дома. Неизвестные вкололи мужу Соболь в ногу препарат, от которого он потерял сознание. Причастные к инциденту до сих пор не установлены.

NEWS.ru писал, что пищевой комбинат «Московский школьник» в октябре 2019 года отсудил у оппозиционера Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) 88 миллионов рублей. Причиной иска был видеоролик, в котором рассказывалась о проблемах с питанием в школах, организуемым «Московским школьником».