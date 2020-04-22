Первое массовое заражение медиков коронавирусом отмечено в Ленобласти

https://static.news.ru/photo/3b8c0422-84c9-11ea-8eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восемь медиков из Рощинской межрайонной больницы в Ленинградской области заразились коронавирусом. Это первый массовый случай инфицирования медработников в регионе.

Об этом сообщают «Невские Новости». Информацию подтвердили в пресс-службе областной администрации. Там уточнили, что сотрудники заболели ещё две недели назад и с тех пор учреждение находится на карантине.

Населённый пункт Рощино находится в граничащем с Финляндией Выборгском районе Ленобласти. Район занимает второе место в регионе по числу выявленных случаев COVID-19 — инфекцию нашли у 113 человек. Всего в Ленинградской области зафиксировано 537 случаев инфицирования коронавирусом.

Как передавал NEWS.ru, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко оказался в группе риска после того, как COVID-19 выявили у нескольких сотрудников областной администрации.