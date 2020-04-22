Первое массовое заражение медиков коронавирусом отмечено в Ленобласти

Восемь медиков из Рощинской межрайонной больницы в Ленинградской области заразились коронавирусом. Это первый массовый случай инфицирования медработников в регионе.
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Населённый пункт Рощино находится в граничащем с Финляндией Выборгском районе Ленобласти. Район занимает второе место в регионе по числу выявленных случаев COVID-19 — инфекцию нашли у 113 человек. Всего в Ленинградской области зафиксировано 537 случаев инфицирования коронавирусом.
Как передавал NEWS.ru, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко оказался в группе риска после того, как COVID-19 выявили у нескольких сотрудников областной администрации.
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