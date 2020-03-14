https://static.news.ru/photo/6c8290d6-664d-11ea-882e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Goryachev/Russian Look/Global Look Press

Пермские школы разрешили свободное посещение в связи с ситуацией из-за коронавируса. Каждый родитель может решить, водить ему ребёнка в школу или перевести на дистанционную форму обучения.

Все школы края могут выстроить работу таким образом, чтобы это не сказалось на образовательном процессе, — сообщает в Instagram министр образования края Раиса Кассина.

Все учебные заведения, по словам министра, обеспечены средствами для обучения в дистанционной форме. В Пермском крае на сегодня официально зарегистрирован один заболевший коронавирусом. Он находится в изолированной палате, его состояние медики отмечают как удовлетворительное.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый россиянин, госпитализированный с коронавирусом, Давид Беров выздоровел и уже выписан из больницы в Москве.