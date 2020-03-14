Пермские школы разрешили свободное посещение в связи с ситуацией из-за коронавируса. Каждый родитель может решить, водить ему ребёнка в школу или перевести на дистанционную форму обучения.
Все школы края могут выстроить работу таким образом, чтобы это не сказалось на образовательном процессе, — сообщает в Instagram министр образования края Раиса Кассина.
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Все учебные заведения, по словам министра, обеспечены средствами для обучения в дистанционной форме. В Пермском крае на сегодня официально зарегистрирован один заболевший коронавирусом. Он находится в изолированной палате, его состояние медики отмечают как удовлетворительное.
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