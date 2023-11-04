Переводчик объяснил, как отличить китайскую речь от японской Переводчик Воропаев: у китайского и японского языков разные звуки

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У китайского и японского языков разные звуки, сообщил NEWS.ru научный сотрудник отдела языков Восточной и Юго-Восточной Азии Института языкознания РАН переводчик Николай Воропаев. Он отметил, что в японском более привычные для носителей русского языка звуки. В китайском, по мнению переводчика, слова больше похожи на английские.

В японском звуки похожи на наши, у них слоговый язык, по слогам идет: ра-ри-ру-ре-ро, ма-ми-му-мэ-мо, на-ни-ну-нэ-но. Так у них азбука и идет. Например, фраза «президент России» — «россияно дайторё». Прямо русские звуки. А по-китайски «президент» произносится как zongtоng, «дзонтхон», заднеязычные звуки, как в английском в слове song («песня»), придыхательное «т». В китайском звуки основные: ди-тси-си-цзи-цзы, много шипящих, много гласных, — сказал он.

Воропаев также назвал обманчивым мнение, что если выучить много китайских иероглифов, то японские учить проще. Он подчеркнул, что у японцев другая грамматика, а также есть азбука.

По мнению эксперта, нет ничего странного в том, что в России резко вырос интерес к китайскому и японскому языкам. Он связал это с возросшим сотрудничеством со странами Азии в последнее время. Воропаев отметил, что Россия нацелена на развитие отношений со странами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока и сегодня большинство дружественных стран находятся в восточном регионе. По его словам, по этой причине многие родители ориентируют своих детей на изучение китайского языка.